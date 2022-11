Una concursante de La Ruleta de la Suerte rompe a llorar en pleno programa

La concursante en el programa / LNE

Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias. Aunque sean un elemento innegociable del formato, el programa no tendría sentido sin los tres concursantes que acuden a intentar hacerse con el bote, acumular unos ahorros o, si están muy acertados, llegar a la gran final y hacerse con alguno de los grandes premios -como el coche-.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Sin embargo, el programa de esta tarde no lo han protagonizado ni Fernández ni Padilla. María ha hecho una de las jugadas más asombrosas del programa ya que, sin haber apuntado, ha conseguido que su flecha termine apuntando a gajo de los 1000 euros. Lo más sorprendente es que este estaba entre dos quiebras. “Hemos caído en la más complicada de todas”, le decía el presentador. Con la emoción, a la concursante se le han escapado unas lágrimas después de acumular 3050 euros. El panel, cuya pista decía “desayunando en un bar”. Tras un par de tiradas más, ha conseguido resolver esta ley de Murphy: “Si olvidan traer algo, será tu tostada”. En este momento, María se ha emocionado aun más: “Me he emocionado porque me he visto yéndome a Australia ya”.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

