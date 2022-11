Juan ha ido a First Dates contando que todas las mujeres le habían engañado en los últimos años

El soltero ha confesado que lleva una prótesis al perder una pierna hace tres años

La triste confesión de este soltero en First Dates: “Todas me han engañado”. / CUATRO

Juan es un soltero que no ha tenido una vida fácil y que está dispuesto a que las cosas puedan cambiar. En el amor ha tenido una mala racha que parece no haber cesado. Por eso ha asistido a First Dates para encontrar a una persona especial con la que compartir el resto de su vida. Como ha contado dentro del restaurante, donde ha sido recibido por Carlos Sobera, hace tres años se le hizo un coágulo en la pierna y tuvieron que amputársela. “Llevo una prótesis, pero hago mi vida y soy independiente” decía.

Se separó hace 23 años y en las subsiguientes parejas las cosas no han salido bien como esperaban. “No he vuelto a tener pareja. Lo he intentado, pero todas me han engañado” explicaba el comensal que se definía como una persona “sincera y buena”. Juan ha tenido una cita con Mercedes y ambos han tenido una velada muy especial.

La verdad es que al soltero se le veía ilusionado. Parece que después de tantas malas experiencias ha tenido algo de suerte en el programa de citas más conocido de la televisión.

