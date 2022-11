Marta y Eleazar han tenido una bonita cita dentro de First Dates, aunque la protagonista ha sido ella

La soltera madrileña ha confesado que es una acosadora de famosos

La soltera de First Dates que se considera acosadora de famosos sin cortarse. / CUATRO

Marta tiene 26 años y ha ido al restaurante desde Madrid. De profesión periodista, la joven se dedica en especial a eventos musicales y es que la soltera era una apasionada de la música. No era su única pasión, así lo ha hecho saber cuando ha llegado al restaurante. Aquí ha confesado que su otra pasión es acosar famosos. Aunque no es nada preocupante, o eso decía ella, su afición le ha hecho pasar momentos incómodos.

Según contaba “He pasado horas y horas en la puerta de la casa de Bertín Osborne, hasta que llegó el de seguridad y me dijo que por favor dejase de ir por allí”. Su cita, Eleazar, es mexicano y consultor, tiene 27 años y le encantaba en especial una cosa: “Me dedico a crear campañas políticas y me gustan las chicas rubias con ojos de color”, no ha especificado que color era ese.

La cita ente ambos ha ido muy bien, aunque Marta ha dicho que no le gustaba nada el tema de la política. Sin embargo, aunque ha comentado que su soltero “no era guapo” se ha sentido muy atraído por el acento que tenía.

