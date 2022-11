Fernando y Mari Cruz han tenido una cordial velada en el restaurante más famoso de televisión

En la decisión final, los dos han decidido irse por donde habían venido

Sorpresa y misterio por la profesión de este soltero de First Dates. / CUATRO

Fernando ha sido otro de los tantos solteros de First Dates que buscan el amor dentro del restaurante, pero que se van con las manos vacías. Él tenía claro que el amor de su vida debía estar ahí en alguna parte, sin embargo, en cuanto ha visto a Mari Cruz ha sabido que ella no iba a ser la afortunada. No obstante, el soltero, para darle algo de vidilla al asunto, se ha hecho el interesante con su vida profesional.

Ella, por su parte, buscaba a una persona que fuera madura y no quisiera salir corriendo al afrontar una relación. Le gustan los chicos guapos de cara y que tengan un punto interesante. Al igual que Fernando, cuando ha visto a su cita no ha sentido ningún tipo de flechazo. Fernando entonces le ha dicho que tenía una profesión un poco extraña relacionada con el mundo militar.

Esto ha provocado que la conversación de ambos gire en torno al trabajo de Fernando. Al final este lo ha desvelado sin ningún tipo de sorpresa para ella. Se dedica a la fabricación de piezas para vehículos militares. Ella ha soltado que es más arriesgado su profesión de maestra.

