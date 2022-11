Andy y Karim han tenido una cita seria, muy seria, pero al final ha tenido final feliz

Andy se ha sorprendido de la seriedad de su cita, tanto que no ha dudado en decírselo

Una soltera le deja las cosas clara a su cita de First Dates: “Tienes cara de culo todo el rato”. / CUATRO

Andy ha ido a First Dates a buscar una relación seria. Su deseo se ha cumplido por demás, ya que su soltero, Karim, ha resultado ser un hombre tan serio que le ha parecido hasta borde. Sin embargo, Andy estaba contenta con la apariencia de él, puesto que era un hombre muy musculado y de buen ver. La soltera ha ido de sobrada diciendo que “para lo que soy, me pongo un 10”. Asimismo, a Matías, el barman, le ha llamado la atención sus ojos y la larga trenza que tenía.

Una vez presentados los dos solteros, Carlos Sobera les ha acompañado a la mesa donde han disfrutado de una velada interesante. Interesante por no decir seria, ya que Karim apenas ha hablado y apenas se ha reído. El soltero se ha mantenido impasible toda la cena sin decir nada. A esto Andy le ha dicho que estaba todo el rato con “cara de culo”. En el reservado, la pasión no se ha visto por ningún lado y todo parecía que iba a acabar mal, pero no ha sido así.ç

Después del reservado, Karim ha dicho que quería repetir con ella en una segunda cita. Ella le ha confesado que no le ha gustado que fuera tan serio, pero al final los dos se han acabado riendo de esto y quería volver a quedar con él. Así que, que viva el amor.

