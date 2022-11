Lilit Manukyan sorprende con su ‘flow’ en ‘El cazador’: "No me esperaba esto"

Mónica acaparó toda la atención de Rodrigo Vázquez por su faceta como hiphopera.

'El cazador' recibió en su programa del miércoles, 9 de noviembre, a un nuevo grupo de participantes. Entre ellos se encontraba Mónica, que acaparó toda la atención de Rodrigo Vázquez por su faceta como hiphopera. "Seguramente seas la concursante con más flow de esta semana, de este mes y de toda la historia", destacó el presentador.

La madrileña, de 51 años, reveló que es campeona de Europa en esa disciplina. "Suena muy bien, pero en realidad estábamos Andorra, España y un grupo de Portugal. Se hizo en Oporto", explicó antes de enfrentarse a su primera ronda de preguntas. "Si fuesen cinco de Parla y uno de Oporto ya vale, que es campeonato europeo, no te bajes del pedestal", apuntó el conductor del concurso para poner en valor sus habilidades.

Lo más sorprendente llegó justo después, cuando la cazadora Lilit Manukyan hizo su entrada en plató bailando hip-hop. "¡Esto no es todo! Una tarde fui a cazar y todo te salió mal. La espía te cazó y sin euros te dejó", le dijo rapeando a Mónica para, acto seguido, buscar la valoración de Rodrigo: "¿Qué tal mi flow?".

"A tope de flow. Mira que se han visto cosas aquí, pero esto no me lo esperaba", confesó el presentador. Lilit, por su parte, afirmó que prefería no ver en pantalla el momento que acababa de protagonizar. "Yo tampoco me lo esperaba. Ese día no voy a poner la tele para que en casa no me vean", confesó entre risas.

