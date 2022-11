Dina y Sany han tenido una cita muy sensual dentro de First Dates y ambos han acabado juntos

Los dos solteros venían dispuestos ya desde casa de encontrar el amor en la velada

El baile de estos dos solteros de First Dates que aumentan la temperatura. / CUATRO

Sany y Dina han llegado al restaurante más famoso de la televisión con muchas ganas de encontrar el amor. La verdad es que una vez se han visto en la barra los dos han tenido un flechazo y se han gustado mucho. Su tema estrella ha sido, por supuesto, el sexo, pues ambos le daban mucha importancia a las relaciones sexuales. Al fin y al cabo, para estar con una persona toda la vida debe existir compenetración a todos los niveles.

Ambos no han tardado en aumentar la temperatura del restaurante cuando se han levantado de la mesa y han empezado a bailar muy juntos, muy agarrados. “Yo soy mucho de perreo”, aseguraba él mientras cogía a Dina de la cintura y se acercaba a ella. La verdad es que el momento sensual les ha unido aún más.

En la parte final, Dina ha aclarado que para ella el tamaño de los genitales de su pareja son muy importantes. Lo ha aclarado diciendo que “Yo si la tienes grande y no te sabes mover, no te preocupes, que ya me muevo yo. Pero ande o no ande, caballo grande”.

