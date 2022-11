Jordi Sánchez vuelve a hablar sobre el estado de salud de José Luis Gil. / Montaje

Prime Video está a punto de estrenar la temporada 13 de 'La que se avecina', que mostrará la mudanza de los vecinos de Montepinar a un nuevo edificio. En el reparto destaca la ausencia de José Luis Gil, que continúa recuperándose del ictus isquémico que sufrió a finales del pasado año.

Durante los últimos meses, varios compañeros de profesión han informado a la prensa sobre el estado en el que se encuentra el actor. Uno de los últimos en hablar ha sido Jordi Sánchez, actor que interpreta a Antonio Recio en la comedia creada por Alberto y Laura Caballero.

"Lo he visto y tengo muchas ganas de que vuelva", ha comentado ante los micrófonos de Europa Press tras ser preguntado por la evolución de José Luis: "Está en proceso de recuperación. Fui a verle con Nathalie Seseña, le vimos y hablamos con él". "Lo que me dicen los que han ido después es que cada vez está mejor", ha afirmado Sánchez, que como es evidente, echa de menos coincidir en rodaje con su compañero: "Llevo 15 años trabajando con él todas las mañanas, muchas tardes y muchas noches. Al final, son compañeros con los que te has entendido muy bien".

Sánchez recordaba que gran parte de los guiones "eran aventuras y desventuras de José y mías, con Nacho Guerreros y Nathalie también". "Era un compañero al que veía a diario, hay otros con los que igual no coincidimos en 15 días. ¿Cómo no le voy a echar de menos?", ha apuntado en el citado medio.

Noticias relacionadas