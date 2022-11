Jordi Cruz desvela que estuvo a punto de retirarse de la televisión: "He estado al límite"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



La presión y el estrés que la televisión y la fama pueden generar estuvo a punto de provocar la retirada de Jordi Cruz de los focos. Así lo desvela el propio cocinero y jurado de 'Masterchef' en una entrevista concedida para la revista Lecturas: "He estado al límite porque el cuerpo a veces no da para más"."He estado así tres o cuatro años, con una ansiedad que ya se va pasando", afirmó en esta entrevista, que está a punto de cumplir 10 años como jurado de las diversas versiones de 'Masterchef'.

Además de esta afirmación, Cruz también respondió a si se pone nervioso al ser el centro de las mujeres, echándole parte de la culpa a la pequeña pantalla: "A mi las chicas por la calle no me iban diciendo: ¡Guapo! Pero es que la tele tiene un componente que te hace ser más mono de lo que eres".

Dejando aparte de este asunto, lo cierto es que Jordi Cruz ha conseguido con 'Masterchef' bastante reconocimiento en el mundo de la televisión. Además de conseguir importantes datos de audiencia para TVE, el formato de entretenimiento ha conseguido dos Premios Ondas, varios premios Iris y el Premio Nacional de Gastronomía en 2014, entre otros muchos galardones.

