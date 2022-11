Sara y Carlos han tenido una cita muy movida debido a los 'zascas' que ella daba constantemente

Al final, para sorpresa de todos, han querido repetir y darse una oportunidad

Carlos, el soltero de First Dates que solo ha cenado ’zascas’ de su cita. / CUATRO

Sara y Carlos han tenido una cita de lo más movida en First Dates. Él ha venido al restaurante y se ha encontrado con Carlos Sobera, el cual ha comentado cosas sobre el look que llevaba, completamente de amarillo. A su encuentro ha llegado Sara, la cual después de ver el percal no ha tenido muchas ganas de seguir conociendo a Carlos. Es más, ella después de aquí se ha mostrado borde durante toda la velada, un show.

A Sara no le ha gustado nada de Carlos, nada. Se ha estado quejando de su look y soltando comentarios bordes durante toda la cena. El soltero ha comentado que le gustaba ir a los museos, a lo que ella ha respondido con un “ir a un museo es el peor plan que me puedes proponer”. Con este nivel de respuestas, Carlos no sabía por donde tirar.

Con toda la sorpresa para los realizadores del programa y los telespectadores, Carlos quería una segunda cita con Sara. Lo mejor de todo es que ella ha aceptado a la misma para conocerse algo mejor. Eso sí, Carlos ha sido claro cuando ha confesado que la ha visto “seca e intimidante”.

