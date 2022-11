La pregunta de un comensal de 'First Dates' con la que se rio de los tópicos de los catalanes

Santi en ’First Dates’ / CUATRO

'First Dates' da diariamente la oportunidad a sus participantes el amor después de malas experiencias en este terreno. Este fue el caso de Santi, un empleado de hostelería y monologuista barcelonés de 35 años, que llegó con unas ideas muy claras y sensatas sobre una vida que considera que hay que tomarsela con sentido del humor: "Creo que no hay que tomarse muy en serio la vida. Hay cinco cosas que importan, por decir algo, y otras mil que no (...) Hay que reírse más y preocuparse menos".

“Creo que comer croquetas y reírse es lo mejor que te puede pasar en la vida. Por eso llevo croquetas muchas veces a mi show para que tengan el orgasmo completo", dijo el cómico en sus primeros minutos en el restaurante de Cuatro.

Minutos después de su llegada, Santi supo que iba a conocer a Lorena, una auxiliar de enfermería leridana de 33 años, que llegó con miedo a que su cita no quisiese cenar con ella: "Me considero afortunada en el amor. Para nada. No he tenido suerte. Todos me han salido ranas, pero por eso he venido aquí".

Una vez sentados en la mesa del restaurante, lo cierto es que ambos aprovecharon la cita para conocerse mejor. De hecho, Lorena le contó que era madre de una niña y que en el amor había tenido relaciones muy tóxicas. "De primeras, no soy muy fan de los niños. No los odio, pero yo no tendría hijos", afirmó Santi en un total a cámara, pero sin que le parezca mal que fuese madre.

Por otro lado, Santi también pudo sacar su lado cómico en la cita, algo que le ha encantado porque cree que la risa es fundamental en la vida: "Soy del 22 de diciembre, el día de la Lotería. Siempre me hacían la broma del gordo", decía el chico.

Uno de los instantes más destacados fue el momento de pagar. "¿Quieres que te invite o hacemos como catalanes a pachas?”, le preguntó a Santi a Lorena, que tuvo claro su respuesta: "A pachas, que se note que somos catalanes”.

En los últimos minutos de la noche, la buena sintonía que tuvieron no fue determinante en 'La decisión final'. Lorena se mostró a tener más citas con Santi pero él, en cambio, le explicó con mucho tacto que le había encantado como persona, pero que no sentía que fueran a llegar a nada juntos.

