Joana y Juanjo han tenido una bonita cita que ha acabado con el compromiso de seguir conociéndose

Ella ha tenido un pequeño percance con su pulsera y la camiseta que llevaba

El percance de esta soltera en First Dates al pagar la cuenta de la cena. / CUATRO

Joana y Juanjo han protagonizado un pequeño momentazo en el pasado programa de First Dates. Los dos solteros esperaban encontrar a esa persona especial dentro del programa presentado por Carlos Sobera y vaya si lo han encontrado. Al conocerse en la barra no han sentido ningún flechazo, pero poco a poco se han ido conociendo mejor cuando se han sentado a cenar juntos.

Joana se ha definido como una mujer detallista, cariñosa, divertida, en resumen, una mujer a la que le gusta hacer muchas cosas. Estuvo casada y tiene dos hijos. Ahora en First Dates se conformaba con un hombre que esté físicamente bien y que no tenga un pasado turbulento. Por su parte, Juanjo tenía unas aficiones muy parecidas: pasear, bici, el mar… Al final, por supuesto han acabado sintiendo algo especial el uno por el otro.

Todo iba superbién hasta que ha llegado la hora de pagar la cuenta. Antes de darse el “sí” final, Juanjo ha invitado a Joana, ella ha comentado que no ha podido pagar porque se le había enganchado la pulsera a la camiseta. “No lo he hecho aposta” decía la soltera.

