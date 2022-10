El cantante de 'La Ruleta de la Suerte' se suma a la fiebre del 'Quédate' de Quevedo

El cantante de la Ruleta de la Suerte

La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega. Otra de las piezas más reconocibles de La Ruleta de la Suerte es la banda de música que anima a la audiencia entre panel y panel.

Sin embargo, parece que la audiencia no está muy contenta con uno de los miembros de la banda que toca canciones en La Ruleta de la Suerte. No es otro que el madrileño Francisco Joaquín Padilla Barrios, cantante del grupo que ameniza cada día el programa de Antena 3. Según algunos usuarios de Twitter, el cantante "baja los datos de audiencia", "menos mal que solo canta dos canciones", dicen algunos usuarios. Y no es la primera vez, ya hace un tiempo, pudimos ver más críticas hacia el cantante: "Voy a hacer una recogida de firmas para que quiten al cantante de la ruleta de la suerte".

"Yo solo tengo una certeza: que el cantante de La Ruleta de la Suerte destroza cualquier canción que canta". "Una pregunta, soy la única que piensa que el cantante de la Ruleta de la suerte, canta fatal? Que oye, suerte para el estar ahí, porque madre mía…", son algunos de los comentarios que se han publicado en la red social del pájaro.

Si ves que Quevedo es tendencia nacional, es porque el cantante de la Ruleta de la Suerte ha cantado una canción suya. pic.twitter.com/UsXqXs7wTC — #PorQuéTT (@xqTTs) 27 de octubre de 2022

Y hoy, el cantante, Joaquín Padilla, ha interpretado el "quédate" de Quevedo, el éxito del verano. Sin embargo, las redes se le han echado encima: "Eres el peor cantante que he visto en mi vida. Ojalá lo echen ya, por Dios", escribe un usuario. Una vez más, el artista no ha recibido las críticas que se podían esperar, aunque la canción es de las más populares de este año y prácticamente todo el mundo la conoce.

