Gema ha quedado encantad con el look nórdico de Eder y no quería dormir sola esa noche

Eder, con rapado y coleta a lo vikingo, ha conseguido encandilar a Gema y ella a él

El amor triunfa en First Dates entre un vikingo y una valkiria. / CUATRO

A veces, en pocas ocasiones, dos solteros que llegan a First Dates se gustan al instante nada más verse. No solo eso, sino que congenian de tal manera de que del restaurante no sale una segunda cita, sino cosas mayores.

Así ha ocurrido con Eder, un apasionado del mundo vikingo, y Gema, una chica a la que también le encanta la mitología y el look nórdico. Él ha sido claro, quería a una ‘valquiria’ que le llevara al Valhala.

Una vez ambos se han visto y se han sentado en la mesa, las cosas no podrían haber ido mejor para los dos. Ella ha caído rendida ante los encantos de Eder, con él ha pasado igual, puesto que le ha parecido muy atractiva. Ambos han acabado flipando el uno con el otro cuando han ido comentando cosas de sus respectivas vidas.

En la decisión final, después del reservado donde ha habido un gran beso, Gema ha soltado sin cortarse: “mamá, esta noche duermo en Valencia”. Ella quería conocerle mucho mejor y sobre todo después de que viera que era un “empotrador”.

Noticias relacionadas