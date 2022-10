Una soltera se vuelve loca con Matías en First Dates: “De ti sí me enamoraría”

Lidia y Alberto han tenido una cita cordial, pues ella ha quedado prendada de Matías

La soltera se ha puesto a coquetear con el barman sin cortarse lo más mínimo

Lidia y Alberto durante su cita en First Dates. / CUATRO

Lidia ha ido a First Dates en busca de un tipo de hombre muy concreto, un pijito con alma de hippie, ya que ella se considera “una pihippie”. Cuando ha entrado por la puerta ha sido clara y no ha dudado en confesarle que sentía predilección por Matías, el barman del restaurante. A ella, según decía, le gustaban los “rubios con rollito vikingo”. La cosa ha ido a mayores cuando Lidia se ha puesto a ligar directamente con él.

Matías, intentando salir de la situación, le ha contado que deseaba que se enamorara, a lo que ella ha declarado con toda sinceridad “de ti me enamoraría”. Las gemelas han alucinado bastante con todo lo que estaban viendo. Al final, Lidia Torrent ha traído a su cita, Alberto, quien estaba con la risa floja por los nervios.

La cita ha sido cordial, pero no ha pasado de ahí. Lidia ha quedado prendada de Matías y no ha querido saber nada más de nadie. En la decisión final, tanto ella como Alberto han dejado claro que no querían volver a verse ni mucho menos tener una segunda cita.

Noticias relacionadas