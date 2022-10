Jaime Cantizano confiesa cómo fue víctima de los estafadores del amor

Jaime Campuzano.

Jaime Cantizano ha querido hablar con detalle de la trama de estafa internacional de la que fue víctima durante un tiempo. Una red mafiosa usó su imagen para engañar a mujeres y robarles altas cantidades de dinero a través de las redes sociales. Un tiempo después de lo ocurrido, el presentador se ha sincerado y ha confesado con detalle su experiencia en 'Espejo Publico'.

El comunicador fue invitado al programa presentado por Susanna Griso y narró qué es lo que le ocurrió: "No me ha pasado aquí en España, pero en los últimos años he recibido mensajes de personas en Marruecos, en Italia y en Bulgaria que me advertían que estaban utilizando mis fotos”, expresó dejando claro que tan solo le había ocurrido fuera del país.

Para evitar que los espectadores puedan ser también engañados, especificó qué hacían para engañar a la gente: “Crean una personalidad determinada y utilizan la imagen de uno", contó asegurando que se hacían pasar por él para pedir dinero.

Cantizano fue preguntado por cómo actuar en estos casos y reconoció que la solución no es sencilla: "Yo, honestamente, digo: 'Esta es una batalla que uno no va a ganar'. Que utilicen tu imagen en las redes sociales y, además, fuera del país, es que es imposible", confesó sin mostrarse muy esperanzador.

Noticias relacionadas