El motivo por el que Gloria Camila no acudió a la gala de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Gloria Camina, en un momento del programa.

2 Se lee en minutos



'Pesadilla en El Paraíso' recibió este miércoles a cuatro nuevos concursantes en una noche repleta de sorpresas. El programa vivió una de sus galas más convulsas por el inesperado abandono voluntario de Juan Alfonso Milán, que estaba nominado junto a Israel Arroyo y ni siquiera esperó a conocer el veredicto del público. Además, el novio de Steisy abandonó el plató tras ver nuevas imágenes de la joven tonteando con Dani.

Otro de los detalles que más llamaron la atención de los espectadores fue la ausencia de Gloria Camila. Una semana después de ser expulsada, la hija de Ortega Cano optó por no acudir a su cita con el programa. Para evitar rumores sobre la no asistencia de la joven, Carlos Sobera se encargó de explicar a la audiencia el motivo por el que no estaba presente junto al resto de exconcursantes.

"Me imagino que ya os habréis dado cuenta, pero hoy no nos acompaña Gloria. La explicación es muy sencilla. Todos los problemas a los que se ha enfrentado claramente le han superado. No se encontraba con ánimo de acudir y no ha acudido", comentó el presentador antes de asegurar que la vida de la hija de Ortega Cano se ha convertido "en una pesadilla" por los últimos acontecimientos en torno a su familia.

Gloria Camila sí estuvo en el debate

El pasado domingo, Gloria Camila sí asistió al debate de 'Pesadilla en El Paraíso' para enfrentarse a las imágenes de su paso por el concurso. Y no solo eso, sino que también reaccionó a todo lo que ha sucedido en los platós de Telecinco mientras ella estaba en la granja.

Las declaraciones de Kiko Jiménez en 'Sálvame' o las polémicas protagonizadas por su padre estuvieron sobre la mesa y Nagore Robles aprovechó para preguntarle por este asunto: "No tengo ninguna duda de que lo tienes que pasar mal viendo a una expareja contando intimidades, has dicho que has ido incluso a terapia. ¿Empatizas con tu hermana (Rocío Carrasco) después de haber estado 20 años aguantando a una persona machacándola desde el mismo punto?".

"No te voy a responder, eso es otra historia (...) puedo empatizar mucho y empatizo con muchas historias. No es agradable tener a una persona que hable constantemente mentiras, pero no voy a hablar de eso", zanjó Gloria Camila.

Noticias relacionadas