Le pide matrimonio en 'La ruleta de la suerte': "No nos había pasado nunca"

El presentador de ’La ruleta de la fortuna’, Jorge Fernández, muestra el premio que se ha perdido el concursante. / Antena 3

Momento para recordar en "La ruleta de la suerte". Un concursante ha pedido matrimonio a su novia ante las cámaras. El jugador, de nombre Sergio y procedente del sur de Madrid, no dudó en hincar rodilla y sacar el anillo. Eso sí, un dato muy a tener en cuenta en esta historia: la novia no estaba delante.

Todo comenzó cuando el concursante en cuestión, Sergio, se puso a hablar de sus aficiones al inicio del programa. "Me gusta hacer deporte, jugar a cualquier tipo de juego...", explicó antes de afirmar que si se llevaba un buen pellizco lo invertiría en la adquisición de un piso. Y ahí, mientras hablaba de sus ganas de afrontar una inversión de miles de euros y -muy probablemente- meterse en una hipoteca para las próximas décadas, Sergio sorprendió: hincó la rodilla y sacó de su bolsillo una caja con un anillo: "Aprovecho desde aquí decirle Pilar, te quiero mucho, estoy encantadísimo de tenerte a mi lado, me gustaría pasar el resto de mi vida contigo y pedirte matrimonio: ¿Te quieres casar conmigo?".La situación dejó cariacontecido a Jorge Fernández, presentador del programa. "No nos había pasado nunca. Cardín (el cámara), estaba acojonado", dijo entre risas, mientras Pilar, la presentadora, cogía el testigo: "Espero que diga que sí". "Igual te vas con cero y te dice que no. Si vas con 5.000 euros, seguro que te dice que sí", apostilló Fernández.

Este formato es un viejo conocido de la televisión en España. Se estrenó en 1990 en Telecinco. Esa primera experiencia se prolongó hasta 192. Entre el 92 y el 97 se recuperó. Por aquel entonces se llamaba "La ruleta de la fortuna".

Ya como "La ruleta de la suerte" regresó a la pequeña pantalla en 2006. Actualmente, es presentado por Jorge Fernández y Laura Moure. Entre ambos han logrado situar al programa como dueño y señor de la media mañana española.

