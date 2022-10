Pique entre Jorge Javier y Mariló Montero por sus diferencias políticas: "¿Cómo puedes decir eso?"

Jorge Javier Vázquez y Mariló Montero.

Mariló Montero visitó este lunes el plató de 'Sálvame' con motivo de su debut como copresentadora de 'Todo es mentira'. La periodista, que sustituirá a Marta Flich durante su baja por maternidad, acudió al programa vespertino de Telecinco para charlar con Jorge Javier Vázquez sobre su nuevo proyecto en televisión. Pero además, ninguno de ellos se cortó a la hora de mostrar sus preferencias políticas.

Tras reunirse con Mariló en el control de realización, Jorge Javier le hizo una primera pregunta muy directa: "¿Pero cómo puedes ir contra Sánchez?". "¿Cómo se puede estar a favor de Sánchez?", replicó la invitada ante el presentador, que aseguró tener "multitud de razones" para apoyar al actual presidente del Gobierno: "Yo soy pro Sánchez".

"Yo no. Y se va a ir muy prontito ya, así que supéralo", dejó caer la navarra mientras el de Telecinco afirmaba ser "fiel" a sus principios: "Fíjate qué valor tengo. Si yo fuera chaquetero, que en estos momentos se habla de cambio de ciclo, yo diría que fuera Sánchez. Pues no".

Debate de política entre Jorge Javier (pro Sanchez) y Mariló Montero (contra Sanchez) #yoveosalvame pic.twitter.com/J4zmBZJiRZ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 17 de octubre de 2022

Además, reveló que en las próximas elecciones volverá a votar al PSOE: "Totalmente, pero convencido". "Pero vas a perder", apuntó Mariló en medio de este pique ideológico. Una afirmación que Jorge Javier no dejó pasar por alto: "Queda mucho, eh. Y para mí, Feijóo se está revelando como un 'bluff', porque no hay día que no mienta".

La invitada afirmó entonces que "el que miente es el Gobierno" y lanzó una pregunta: "¿Dónde están los fondos europeos?". "Pero si ha sido un bulo que han difundido y hasta Bruselas ha dicho: 'Oye, por favor'. Han tenido que rectificar, hasta Bruselas está llamando la atención", recordó un atónito Jorge Javier: "¿Pero cómo puedes decir eso?". "Lo de los fondos ya es una pantalla superada", zanjó.

