Ana María Aldón responde al polémico “semen de fuerza” de Ortega Cano: “Sentí bochorno”

Ana María Aldón, junto a Emma García en su entrevista en Telecinco.

La entrevista de Ana Rosa Quintana a José Ortega Cano ha provocado un sinfín de comentarios y reacciones durante los últimos días. Una de las más esperadas era la de su todavía mujer, Ana María Aldón, que este miércoles acudió a 'Fiesta' para compartir sus impresiones sobre la intervención del torero y su polémico mensaje final. "Mi semen todavía es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!", soltó.

En el programa de Emma García, la colaboradora se mostró tajante al ser preguntada por este asunto: "Hay momentos en los que sentí vergüenza, bochorno". "Hoy siento que soy humana y que los demás también lo son. Los demás se equivocan, yo también me equivoco, los demás piden disculpas y yo las acepto", afirmó más adelante.

Ana María reconoció que, aunque Ortega Cano ha pedido disculpas públicamente, a ella no le ha pedido perdón. "No necesito nada", se resignó a decir. "Pienso que la frase, petición o declaración de amor que hizo fue tan desafortunada que el primer perjudicado es él. A mí tampoco me gusta verle sufrir", confesó.

A pesar de todo, la exconcursante de 'Supervivientes' intentó excusar a su marido: "Creo que cuando se dio cuenta se sintió mal". "Estaba muy nervioso desde el principio. Luego creo que llegó un momento en el que sintió que estaba con amigos y que lo soltó como si fuese una broma mala", afirmó durante su charla con Emma García.

