Ana Rosa Quintana a Ana María Aldón: "Si no te hace feliz, puerta"

Joaquín Prat, por su parte, ha confesado que no entiende cómo la gaditana "ha aguantado" a Ortega Cano "tantos años"

El comentario de José Ortega Cano durante la entrevista que le hizo Ana Rosa Quintana, ha desatado todo tipo de reacciones y se ha convertido en viral, protagonizando decenas de memes en redes sociales.

Sobre él se han hoy pronunciado en 'El programa de Ana Rosa' tanto la propia Ana Rosa como Joaquín Prat, que ha confesado que no entiende cómo "Ana María Aldón ha aguantado a Ortega Cano durante tantos años". "Lo que hizo ayer fue un 'sujétame el cubata que voy'" ha bromeado el presentador, sin dar crédito a lo sucedido en el plató 24 horas antes.

Ana Rosa, que siempre ha mantenido muy buena relación con el torero, ha intentado quitar hierro al tema, definiendo la declaración de amor como "muy sui generis". "Fue una gracieta muy taurina" ha comentado, asegurando que a ella no le molestó para nada que Ortega hiciese referencia a la calidad de sus fluidos en el día en el que ella volvía al trabajo 11 meses después.

Sin embargo, y a pesar de su cariño por el diestro, la presentadora no ha dudado en mandar un mensaje a Ana María Aldón para que tome una decisión sobre su matrimonio: "Hay que buscar la felicidad. Si no estás enamorada y no estás contenta, puerta" se ha dirigido a la andaluza, aconsejándole que se separe de Ortega Cano si ya no es feliz a su lado.

