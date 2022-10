Gloria Camila revela en ‘Pesadilla en El Paraíso’ que abortó cuando estaba con Kiko Jiménez

Gloria Camila se sincero en el reality de Mediaset.

Gloria Camila Ortega ha revelado en 'Pesadilla en El Paraíso' un episodio desconocido de su pasado. En una conversación que mantuvo con algunos de sus compañeros, emitida durante la noche de ayer en el debate presentado por Carlos Sobera, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano confesó que sufrió un aborto cuando todavía era pareja de Kiko Jiménez.

Lo hizo después de que Israel Arroyo le planteara una pregunta tanto a ella como a Steisy: "Que levante la mano, de vosotras dos, quien se ha 'quitado' un niño". Sin pensárselo dos veces, la concursante alzó el brazo para sorpresa del resto de personas que se encontraban en la habitación: "¿Cómo lo sabes?".

"¿Un aborto?", preguntó atónito Dani, que quiso conocer si el padre era David, su actual pareja. "Con Kiko", puntualizó Gloria Camila, que entre 2015 y 2019 mantuvo una relación con el actual novio de Sofía Suescun.

Acto seguido, confundida por la pregunta de Israel, la hija de 'la más grande' compartió una duda: "Yo nunca lo he contado, ¿no?". "No", confirmó Steisy antes de que ella diera más detalles: "No me venía la regla después de una Feria de Sevilla. Después de dos meses hice el test y dio positivo".

En plató, el primo de Gloria Camila admitió que conocía esa información pero evitó dar más detalles al respecto: "Es una cosa muy íntima y cuando salga lo tendrá que explicar y contar si ella quiere". “No me gusta que lo haya hecho porque no tiene necesidad de hacerlo pero es su vida”, reconoció el defensor de la concursante.

