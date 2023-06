Lali Espósito se planta frente al machismo en 'El Hormiguero'

La actriz Lali Espósito, que tiene una sección en el programa 'El Hormiguero' en la que hace de consultora sentimental, aprovechó uno de las cartas que ayer recibía para visibilizar uno de los problemas más denunciados socialmente por las mujeres.

Entre los mensajes que la llegarían en su segunda aparición como colaboradora, el protagonista de la noche era el siguiente: "Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Sólo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda. Raúl".

La reacción de la artista mientras escuchaba a Pablo Motos leer la carta en cuestión permitía presagiar cuál iba a ser su respuesta, y su reacción no dejó indiferente a nadie. En pleno prime time, la cantante decidió hacer aprovechar el momento para hacer ver los espectadores el trasfondo negativo que tenía aquella situación.

"Regalas a todos, en el programa más visto de la televisión, lo que es un acosador" decía Espósito de la forma muy clara. Tras mencionar el hecho de que la propia vecina había llegado a denunciar al susodicho y que había perdido la querella, no pierde la oportunidad de decir, "No me sorprende nada que la justicia no apoye a las mujeres en esto".

"Está buenísimo que las niñas (...) entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia", de esta forma Espósito aclaraba a los televidentes que la situación que el anónimo exponía no debía convertirse en algo socialmente aceptado. Visiblemente molesta con la situación que le estaba tocando vivir, la artista hizo suyo el momento y aprovechó para lanzar este rotundo mensaje feminista. Los espectadores expresaban en la red que era poco común ver a personalidades famosas tratar de forma contundente estos temas.

Que se siente ser humillado por la mismísima Lali Esposito delante de millones de televidentes, en el programa más visto de España.



Raúl viendo el programa: 👁️👄👁️ pic.twitter.com/vXLzjhw9uw — 𝕮𝖑𝖆𝖚 (@lalitapasion) 7 de octubre de 2022

Con el mensaje que acaba de dar, Lali Espósito es lo mejor que le ha pasado al Hormiguero — IVO (@ivansanzvalles) 6 de octubre de 2022

Finalizaba el momento y cerraba el asunto diciendo "Querido Raúl, no es no, es lo que tengo para decirte a ti. ¡No es no!". Ante la situación, sus compañeros de mesa aplaudieron sus palabras y las redes sociales se llenaron rápidamente de apoyo a Lali Epósito por mostrarse como un altavoz contra el acoso sexual que sufren las mujeres.