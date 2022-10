Alyson Eckmann hunde a Gloria Camila en ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Tiene cara de amargada”

Alyson eckmann / YoTele

Tras ser expulsada de la granja, Alyson Eckmann se convirtió este domingo en la protagonista del debate de 'Pesadilla en El Paraíso'. La concursante visitó el plató del programa para hacer balance de su concurso y despacharse a gusto contra algunos de los compañeros con los que ha tenido que convivir durante las últimas semanas. Y, sin duda, la peor parte se la llevaron Gloria Camila y Marina Ruiz.

"No había nadie que me cayese ni especialmente mal ni especialmente bien", comenzó explicando la americana, que sí ha mantenido buena relación con Marco Ferri, Daniela Requena o Lucía Dominguín: "Estaba un poco aburrida. Había que cuidar los animales, hacer la comida... Y como soy de granja, no me resultaba nada especialmente difícil".

En cuanto a Gloria Camila, la que fuera presentadora de 'Hable con ellas' confesó que "no sabía que yo le caía mal a ella". "A mí no me cae mal, solo un poco regular. Me cae como esta mesa", aseguró ante las risas del público.

"Mira la cara que tiene. Todo el rato está así, mirándolo todo", afirmó después haciendo gestos de asco mientras en pantalla aparecían imágenes de su enemiga. "¡Mira la cara que tiene! Se la ve como un poco amargada", soltó a continuación sobre la hija de Ortega Cano.

Tampoco salió bien parada Marina Ruiz, con quien ha mantenido algún que otro encontronazo en la granja: "Es tan positiva todo el rato... Es como una taza de Mr. Wonderful". "Es lo que hay, no tiene fondo", añadió sobre la joven.

Alyson sobre Gorila Camila: No es que me caiga mal pero mira la cara que tiene. Parece que siempre está amargada



JAJAJAJA MARAVILLOSA #PesadillaDebate4 pic.twitter.com/iLidXXzOYc — OPINION BOY ✈️ (@opinionista8) 2 de octubre de 2022

