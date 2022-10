'Tu cara me suena' cierra su lista definitiva de concursantes con Jadel

El cantante Jadel durante su participación en el programa ’El número uno’ / EPC

La décima edición de uno de los programas musicales más famosos de la televisión española ya completa el reparto de concursantes con el que contará. Anne Igartiburu, Alfred García, Susi Caramelo o Agustín Jiménez serán algunas de las personalidades que formen parte de esta entrega de 'Tu cara me suena'.

El programa que se emite en Antena 3 volverá a estar presentado por Manel Fuertes y sentará en la mesa del jurado a Carlos Latre, Lolita, Cheoa y Ángel Llàcer.

El último concursante confirmado no ha dejado indiferente a nadie. Jadel es conocido por ser el ganador de 'El número uno', talent show musical. Más tarde, conoció a su expareja Ana Guerra, con la que vivió una dura ruptura pocos meses después de que ella abandonase la academia de 'OT 2017'.

Candidato a la quinta edición de 'Tu cara me suena'

No será la primera vez que veremos a Jadel en el plató del programa, pues ya se presentó en una ocasión. Formó parte de la gala 'casting' que el concurso celebró al terminar la cuarta edición. El cantante eligió 'What Do You Mean?', del canadiense Justin Bieber, quedando en segundo lugar y perdiendo la plaza por la que luchaba en ese momento.

Aunque la oportunidad se escapó para el artista en aquel momento, seis años después ha vuelto a tocar su puerta. El canario, cuenta con una amplia trayectoria musical que avala su calidad como artista, y deja entrever que puede ser uno de los concursantes más fuertes de la edición.

Ha participado en muchos proyectos musicales para otros artistas como David Bustamante o Gemeliers. Compositor, arreglista y productor musical, también ha dado la talla como intérprete de grandes musicales como 'Jesucristo Superstar'.

Noticias relacionadas