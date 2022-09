Qué fue de Sabrina Mahi, la ganadora de Gran Hermano 2 que ahora ha emprendido una larga lucha

Sabrina Mahi pasó a la historia de los realities de televisión cuando se alzó con la victoria de la segunda edición de Gran Hermano, celebrada en el año 2001. La exconcursante consiguió la victoria en una edición puesta en duda por la falta de naturalidad de sus concursantes, a los que se acusaba de intentar conseguir la fama de los participantes de la primera edición.

Aun así, la ganadora de aquel “experimento sociológico”, en aquel momento presentado por Mercedes Milá, no solo cautivó a la audiencia, que la llevó hasta la final y de ahí a la victoria. Sabrina Mahi supo conquistar y mantener en secreto durante el reality su romance con otro de los concursantes con los que estuvo conviviendo en Guadalix de la Sierra, Ángel Tous.

De aquella victoria hace ya más de 20 años. La novedad del formato convirtió a Sabrina -y a su pareja- en un fenómeno mediático, pero el camino de ambos acabó separándose, con un hijo de por medio. Tampoco continuaron delante de las cámaras, más allá de una explicación de Sabrina sobre el divorcio y su participación en otro reality. Sabrina optó por sacarse el título de Técnico Superior en Química ambiental y Ciencias Medioambientales y sacar su propia marca de perfumes.

Hasta hace no mucho, la actividad de Sabrina Mahi en redes no iba mucho más allá de publicaciones sobre su trabajo, familia y ocio. Su contenido cambiaría en 2021, en plena pandemia, cuando sus redes comenzaron a llenarse de vídeos poniendo en duda la procedencia del Covid-19. En la misma línea, la exconcursante de GH empezó a difundir mensajes en contra de la vacunación; mensajes que a día de hoy sigue compartiendo con sus más de 10 000 seguidores. Sabrina Mahi pasó de ser conocida por su paso por una de las primeras ediciones de uno de los mayores realities de España a promover el negacionismo entre sus seguidores. “Pues eso....#coronacirco #plandemia, mentiras y más mentiras para justificar sus mierdas y planes de control globalistas. Y claro... había que poner una etiqueta, "negacionista", a los que no nos hemos tragado el cuento ni nos hemos doblegado ante la psicosis mediática para infundir miedo. Nunca jamás olvidaremos lo que habéis hecho y seguís haciendo”, se podía leer en una de las últimas publicaciones de Sabrina Mahi, acompañando a un famoso programa emitido en La Sexta.

