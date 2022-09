'Pesadilla en El Paraíso': Gloria Camila habla con Ortega Cano y recibe una sorpresa de su novio

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



El debate de 'Pesadilla en El Paraíso' conectó este domingo en directo con la granja con el objetivo de elevar sus malos datos de audiencia. Y algunos concursantes tuvieron la oportunidad de hablar con sus familias, como fue el caso de Gloria Camila. La hija de Ortega Cano pudo mantener una conversación con su padre, que sigue de plena actualidad en los programas de Telecinco por los últimos acontecimientos en su núcleo familiar.

"Estoy muy bien, Gloria, con mucho deseo de verte. Lo estás haciendo muy bien y no queremos que aflojes", comenzó diciendo el torero, visiblemente emocionado al ver a su hija en pantalla. "Eres sensible, pero también muy fuerte. Ahora es el momento de que continúes siendo fuerte y de que demuestres tu capacidad, tu ternura. Eres una niña especial", añadió para darle ánimos.

Entre lágrimas, la colaboradora también le dedicó unas palabras a su padre: "Te echo muchísimo de menos y tengo muchas ganas de abrazarte. Te veo súper guapo, estás muy bien". "Estoy un poco cansado porque llevo muchos viajes continuos por trabajo, pero estoy bien y contento", reconoció Ortega Cano, que quiere ver a su hija de vuelta convertida en "ganadora".

"Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy con los animales, hago las tareas diarias, recogo mierdas que a lo mejor muchos pensarían que no lo iba a hacer, no se me caen los anillos", apuntó Gloria.

La sorpresa que recibió la concursante fue doble, ya que también pudo hablar durante unos minutos con su novio. "Es mi chico, se llama David", explicó emocionada tras ver al joven aparecer en pantalla. "Quiero que llegues al final. Estamos contigo, aunque ahí dentro le des cincuenta mil vueltas a las cosas de fuera. Te estoy ayudando en todo y cuando salgas lo verás", le dijo David a Gloria durante la videollamada.

