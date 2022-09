El verdadero villano de Cobra Kai

4 Se lee en minutos José Antonio Martínez Perallón



Desde el primer episodio de Cobra Kai, la serie siempre ha jugado con la idea de quién era el verdadero villano de la trama. ¿Daniel Larusso (Ralph Macchio) o Johnny Lawrence (William Zabka)? La originalidad de la premisa de esta secuela, creada inicialmente para Youtube y que hoy es uno de los grandes éxitos de Netflix, consistía en dar la vuelta a todo lo que ya conocíamos de la película de Karate Kid de los años 80 y aportarnos un nuevo punto de vista. Era el título perfecto para la plataforma que ha hecho de la nostalgia ochentera uno de sus grandes hits con Stranger Things. De este modo, la versión televisiva se convirtió en la mejor de las continuaciones de la saga. Durante las últimas temporadas, la serie emprendió el delicado camino de tratar de integrar todas las secuelas en su trama con la misma fidelidad y respeto que había tenido con el título original.

No recuerdo si llegué a ver la tercera entrega de Karate Kid en su día. Había olvidado todo sobre ella, pero es bastante posible que me bajara del barco tras el estreno de la segunda. En esta quinta temporada recientemente emitida en Netflix, el villano de la tercera película de la saga pasaba a ser el enemigo a batir. Decía que tengo dudas sobre si llegué o no a ver la película, porque no recordaba que el personaje de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) llegara a ser tan carismático. Ha sido un villano a la altura de la serie durante estas dos últimas temporadas y ha servido para que todos los que algún día en el pasado fueran enemigos de Danny Larusso se acaben aliando contra la nueva amenaza. Los guionistas han sabido ver su potencial y han reivindicado su figura. Pero claro. este enemigo fue el tipo que se cargó la saga. ¿Acabó con la carrera de sus protagonistas también? Con su coletita y su falta absoluta de escrúpulos parecía uno de esos villanos salidos de una película de principios de los 90 en algún subproducto de acción protagonizada por Lorenzo Lamas o algún actor de parecido caché.

Terry Silver se convierte en un símbolo del capitalismo más salvaje y la máxima de que la victoria justifica todos los medios. En aquellos años en los que los malos de las películas de James Bond eran narcotraficantes., Silver también tiene ansias de conquistar el mundo. Pero su ejército invasor en realidad es su cadena de gimnasios que pasan a ser el equivalente de esas franquicias de comida rápida donde todo tiene el mismo sabor con independencia de cuál sea el lugar del planeta en el que nos encontremos. Una ambición desmedida que se contrapone con los principios que el señor Miyagi (Pat Morita) inculcó a su discípulo Daniel-san cuando le enseñó el karate para defenderse de sus acosadores. La quinta temporada ha consolidado uno de los momentos que muchos de los seguidores esperaban ver: el de que Danny y Johnny se hicieran finalmente amigos. Pero no ha sido la única amistad que ambos se han encontrado por el camino. Para la causa han enrolado a los otros rivales de Daniel en las otras dos películas de la saga por protagonizadas por Macchio.

Por un momento, llegó a parecer que hasta John Creese (Martin Kove) iba a enrolarse en el ejército de Daniel para defender al dojo Miyagi, Al final de la cuarta temporada la serie empezó a jugar con la idea de la redención de este villano. No sabemos cuántas entregas le quedan a Cobra Kai aunque todo apunta a que la conclusión podría llegar en la sexta temporada. Pero lo cierto, es que todo el camino ha quedado despejado para que Creese sea el enemigo final al que deberán enfrentarse nuestros protagonistas. La serie ha reivindicado al personaje de Terry Silver, pero como decíamos un poco más arriba, éste no tenía el suficiente peso para ser el enemigo final. En cambio con Creese... esto ya es otra cosa. Al fin y al cabo, él fue quién contribuyó a la rivalidad entre Dani y Johnny. Del mismo modo que fue también él quien reclutó a Silver en su cruzada contra Miyagi. Las dudas para la temporada final consisten en despejar si finalmente verá la luz y seguirá las indicaciones de todos quienes han tratado de alejarle del lado oscuro, o en cambio se cerrará la puerta de manera definitiva hacia su redención.

La serie ha jugado con el efecto nostalgia rescatando a miembros del reparto de las películas originales, al tiempo que ha creado una amplia galería de personajes secundarios. Tan cerca estamos del final que no sabemos aún si jugarán una última carta. Hilary Swank fue la actriz con la que la saga trató de volver a la pantalla durante los años 90, sin éxito. Su personaje tomó el relevo de Daniel Larusso como alumna del señor Miyagi. Teniendo en cuenta que la actriz ya ha trabajado para otras series de Netflix, no sería descabellado que pudiéramos verla de nuevo por aquí por mucho que fracasara aquella película. Si han sido capaces de hacerlo con la tercera parte de Karate Kid, no habrá problema en hacerlo también con ésta. Y luego claro, tenemos otra gran incógnita. ¿Qué pasará con el reboot que hizo de la saga Will Smith y protagonizado por su hijo Jaden Smith? ¿Se olvidarán de ella? Diría que no, puesto que Will Smith es uno de los productores de Cobra Kai, aunque después de lo ocurrido la noche de los Oscars está de capa de caída. Pero ¿quién sabe? ¿Y si Chris Rock recibiera la patada de la grulla?

