María Patiño deja en evidencia a Ortega Cano: "Nunca había visto una intervención tan ridícula"

La familia Ortega Cano vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de que Kiko Jiménez advirtiese a Ana María Aldón de que la familia planeaba hacer una prueba a su hijo para comprobar que el torero es su padre, Ortega Cano anunció en 'Ya es verano' que demandaría a Kiko. Esa conexión telefónica con el diestro ya ha tenido sus primeras reacciones, como la de María Patiño.

La presentadora de 'Socialité' ha criticado al torero por la poca coherencia de sus palabras, puesto que él desconoce lo que realmente Kiko Jiménez le dijo a Ana María: "Lo tengo que decir. Nunca, en mi vida, había visto una intervención telefónica tan ridícula como la de ayer en 'Ya es verano'. ¡En mi vida! Ridícula la intervención, no lo digo por el señor".

Esta primera reacción continuó tras un bloque de publicidad: "Ortega Cano, a nivel profesional, se ha portado siempre excepcionalmente conmigo. Da la impresión de que, cuando alguien se porta bien con nosotros, los periodistas tenemos que bajar la cabeza y realizar constantemente críticas en positivo. Yo no veo la vida de esa manera", continua Patiño.

"Ortega comienza diciendo que quiere interpone una demanda contra Kiko Jiménez y lo más ridículo es que desconoce el contenido del mensaje. No voy a intentar defender a Kiko Jiménez, porque yo no sé qué le ha mandado a Ana María, pero vuelve a decir que Ortega, en su día, ya tomó medidas legales por el tema de la paternidad. Denunció a varios compañeros cuando especularon sobre el tema", ha recordado.

A su vez, también ha querido remarcar que en ese momento la justicia no dio la razón al diestro. "Él no defiende a Ana María Aldón, no defiende a su familia. Una vez más, solo va a defenderse a sí mismo. Ocurriera esto o no, la víctima es Ana María, porque se presupone que es la lagarta que ha querido engañar a su marido".

Finalmente, la periodista ha concluido su alegato con un último dardo para Ortega Cano: "Puedo llegar a entender que no le guste la figura de Kiko Jiménez por la relación que mantuvo con Gloria Camila en el pasado. Pues Ortega mantiene una excelente relación con un señor que, durante 20 años, puso a parir a Rocío Carrasco. No es una reflexión, es una realidad".

