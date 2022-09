La cantante Merche, quinta concursante de 'Tu cara me suena 10' al cumplirse su 20 aniversario en la música

1 Se lee en minutos Ricky García



La décima edición de 'Tu cara me suena' ya tiene a su quinta concursante confirmada. Se trata de la cantante Merche, que coincidiendo con que cumple 20 años en el mundo de la música, ha aceptado participar en el exitoso concurso de Antena 3, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

De esta manera, la artista gaditana (que acaba de estrenar la canción "Como tú") se une al cantante y concursante de 'OT 2017' Alfred García, el estilista y colaborador de 'Zapeando' Josie, la presentadora de TVE Anne Igartiburu y la reportera y cómica de Movistar Plus+ Susi Caramelo, un fichaje que también adelantó en exclusiva este portal el pasado miércoles 14 de septiembre.

Además de una dilatada trayectoria musical, Merche acumula numerosos proyectos televisivos desde prácticamente el inicio de su carrera. Ha sido presentadora del programa 'Cerca de ti' (Canal Sur), jurado de espacios musicales como 'Tú sí que vales', 'Mira quién va a Eurovisión', 'A tu vera' y 'Fenómeno fan', entre otros. Además, ha sido concursante de 'Bailando con las estrellas', experiencia que ahora repetirá por segunda vez en 'Tu cara me suena', de nuevo con la productora Gestmusic.

En 2017, la cantante hizo una aparición estelar en 'Tu cara no me suena todavía', donde sorprendió a una concursante que la estaba imitando con una interpretación a Capella de su exitoso tema "Si te marchas", que se hizo viral en las redes sociales.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, el concurso musical termina en estos días los últimos detalles de su preproducción, si bien no comenzará sus grabaciones hasta dentro de varias semanas. El arranque de sus emisiones no se producirá en las primeras semanas del otoño, ya que Antena 3 tiene pendiente de estreno la tercera edición de 'Mask Singer' y la décima edición de 'La voz', que ya tiene fecha de estreno.'Tu cara me suena’ se despidió el pasado mes de marzo con su mejor final desde 2017 y líder de audiencia indiscutible con 2.737.000 espectadores y un 25,4% de cuota de pantalla. El programa presentado por Manel Fuentes logró en su novena edición una media del 21% de cuota y 2.384.000 espectadores, su mejor temporada de las últimas cuatro.

Noticias relacionadas