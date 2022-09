La razón por la que Antena 3 ha cancelado '¡Boom!'

Vertele adelantó hace varios días que Atresmedia canceló definitivamente ¡Boom! tras 8 años en antena

Su hueco lo ocupará el nuevo programa de Sonsoles Ónega

El presentador Juanra Bonet

VerTele confirmó hace varios días que Atresmedia ha cancelado las grabaciones de ¡Boom!, concurso presentado por Juanra Bonet desde hace más de 8 años, y que ha comenzado a fallar en audiencias en los últimos meses. Ahora bien, la razón de la fulminación es otra bien diferente: el grupo necesita hueco para emitir el nuevo proyecto televisivo de Sonsoles Ónega, y esta franja que va desde las 19.00 hasta las 20.00 horas es perfecta.

Ahora, Getsmusic ha desvelado a través de sus redes sociales cuándo será la última grabación del programa: el próximo 28 de octubre. "¿Quiere asistir al programa de ‘¡Boom!’ y pasar una mañana o tarde divertida con Juanra Bonet?". Por supuesto, si así lo deseas, podrás acudir al programa como público; ahora bien, ten en cuenta que no se emitirá hasta noviembre, como pronto, dado que estos formatos se graban con varias semanas de antelación

Es evidente que el fichaje de Sonsoles Ónega se traduce en la planificación de un nuevo formato de tardes con el que enfrentarse a Sálvame. Ella mismo lo explicaba en su visita a El Hormiguero: "es un nuevo programa del que no puedo hablar porque no sabemos todos los detalles. No te voy a contar una cosa que no está hecha. Yo donde me encuentro cómoda es con el plan que me han contado, y tratar de contar la vida como siempre he hecho". Todo parece indicar que será un programa muy parecido a Ya es mediodía o Ya son las ocho.

