'Got Talent', 'Hermanos' e Indiana Jones, en el 'prime time' de hoy

Telecinco emite una nueva gala de audiencias de ‘Got Talent España’ en su prime time (22:00 horas). La afinidad de criterio mostrada entre Paula Echevarría y Risto Mejide se materializará con la concesión de un Pase de Oro conjunto que ambos miembros del jurado otorgarán. El concursante realizará su actuación y Paula Echeverría pulsará el botón dorado en honor a su padre, gran amante de la disciplina que este singular artista lleva al teatro. Por su parte, Risto contará que coincidió con este concursante en el pasado y este le preguntó si debía ir al programa, a lo que Risto contestó que no, al no verle lo suficientemente preparado. El artista, que desoyó el consejo, finalmente logrará conquistar al juez con su actuación.

Rodrigo Vázquez, al frente de los cazadores en La 1

Una nueva entrega de ‘La noche de los cazadores’ (22:25 horas) llega esta noche a La 1 de TVE. Rodrigo Vázquez también se pone al frente este formato que reúne a los cinco cazadores para enfrentarlos a los concursantes más atrevidos. En el episodio, una serie de concursantes anónimos se enfrentarán individualmente al mítico equipo de cazadores que conforman el elenco estelar del programa y que en esta segunda temporada refuerzan su protagonismo y sus peculiares personalidades

Por su parte, ‘Hermanos’ regresa esta noche a Antena 3 (22:45 horas) con un nuevo capítulo. Mientras Ömer está en el hospital, Suzan permanece a su lado. Después de una gran discusión entre Orhan y Şengül, éste se va de la casa. Mientras Melisa apoya a Kadir para que termine la escuela que dejó sin terminar, Doruk empieza a trabajar en el café de Selim para estar con Asiye. Mientras Suzan rompe el contrato firmado por Ömer e intenta establecer un vínculo con él, Harika se vuelve loca. Harika se desespera por alejar a Ömer de su casa y de su madre

Cuatro estrena una nueva temporada de ‘Futura’ (22:45 horas). En su primera entrega de la temporada, el espacio dará a conocer un chaleco que permite sentir físicamente a los usuarios de videojuegos y del metaverso lo que sucede en un mundo virtual.

Harrison Ford y Sean Connery, mano a mano en laSexta

laSexta emite esta noche la película ‘Indiana Jones y la última cruzada’ (22:30 horas). En esta tercera entrega de esta saga, el padre del protagonista (Harrison Ford), Henry Jones, también arqueólogo (Sean Connery), es secuestrado cuando buscaba el Santo Grial. Indiana tendrá que ir a rescatarlo y, de paso, intentar hacerse con la preciada reliquia, que también ambicionan los nazis

