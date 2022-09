Omar Sánchez intenta besar a Marina en 'Pesadilla en El Paraíso' y ella le frena: "No te líes"

Omar y Marina, en un momento del ’reality’

El debate de Pesadilla en el Paraíso se estrenó este domingo con imágenes inéditas de los primeros días de convivencia entre sus concursantes. Como en todo reality que se precie, las tramas amorosas han empezado a surgir en la granja con Omar Sánchez como protagonista, tal y como pudo comprobarse en la entrega de ayer. Al parecer, el canario ha encontrado una nueva ilusión tras su fallido romance con Raquel Lozano.

Después de que Marina Ruiz entrara al baño, el que fuera pareja de Anabel Pantoja fue detrás de ella para intentar darle un beso, aprovechando que las cámaras no podían captar imágenes de ese momento. "No, no, no. No te líes", se le escucha decir a la concursante ante la sorpresa de Omar: "¿No? ¿Por?".

"Yo no voy a hacer nada por detrás. Me la suda, si quiero darte un beso, te lo voy a dar", razonaba ella mientras los dos salían del baño. Ya en la cama, Marina daba más explicaciones sobre el motivo por el que había decidido rechazar su beso: "Las cosas como son, Omar. Si estamos donde estamos... Estamos donde estamos. Yo no voy a hacer nada por detrás". "Así soy yo. Si lo quieres bien, y si no...", zanjó.

Aunque parece cuestión de tiempo que Omar y Marina inicien un romance en la granja, la madre de la concursante no es partidaria de que esa relación se formalice. "La está utilizando", afirmó Encarnita.

Como es lógico, el defensor del surfista compartió una opinión totalmente distinta durante el transcurso del debate de ayer. "No la está utilizando. Viendo las miradas que se echan, lo conozco perfectamente y te digo que él se está dejando llevar", aseguró.

