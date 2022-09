Primera bronca de Lara Álvarez a los concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso'

Telecinco estrenó anoche 'Pesadilla en El Paraíso' con una gala que, además de mostrar las primeras horas de convivencia entre los 16 famosos que participan, contó con colaboradores y familiares en plató para analizar todo lo que está ocurriendo en la granja donde se desarrolla el reality. Los espectadores también fueron testigos de la primera bronca de Lara Álvarez a los concursantes por incumplir varias normas.

Después de llegar a la finca, Steisy no dudó en protagonizar un desnudo integral ante la atónita mirada de sus compañeros para darse una ducha. Sin embargo, lo hizo con el agua que solo está destinada para beber y cocinar, tal y como se encargó de recordar la presentadora.

"¿Sabes por qué te miro, Steisy? Has cogido, te has quedado como dios te trajo al mundo, y te has puesto a lavarte con el agua que solo se puede utilizar para beber y para cocinar. No se puede lavar la ropa ni lavarse uno con ese agua", explicó Lara en su primera reunión con los concursantes: "Hay unos carteles, y todos sabemos leer, que ponen claramente esas normas. Si queréis ducharos, tenéis que ir al río". "A partir de este momento, norma que no se cumpla, penalización al canto", advirtió la asturiana.

Pero ese no fue el único toque de atención que recibieron los aspirantes. "¿Creéis que conscientemente alguien se ha saltado las normas escondiendo algo?", preguntó la presentadora, dando pie a que Xavier Font confesara que tenía una maquinilla de afeitar y bastoncillos para los oídos.

"Os voy a dar la opción de entregar los objetos que no estén permitidos en una bandeja que os vamos a dejar en la cocina. Pero os digo una cosa, como os pillemos algún objeto no permitido dentro del Paraíso habrá penalización. Y ya veremos si es individual o de grupo", avisó Lara Álvarez.

Noticias relacionadas