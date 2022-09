Belén Esteban responde a Sofía Suescun: “Fui drogadicta hace 14 años, ahora soy una mujer nueva”

La colaboradora regresó este lunes a ‘Sálvame’ cinco meses después de su accidente

Belén Esteban en ’Sálvame’. / Telecinco

'Sálvame' volvió a recibir este lunes en su plató a uno de sus pilares fundamentales. Belén Esteban se reincorporó al espacio de Telecinco casi cinco meses después del accidente que sufrió en directo y que le causó una fractura de tibia y peroné. Pero además, el programa jugó durante toda la tarde al despiste con el fichaje de un nuevo colaborador, que no resultó ser otro que el polémico José Antonio Avilés.

Antes de revelar la identidad del nuevo tertuliano, Adela González planteó la posibilidad de que se tratara de Sofía Suescun, una de las grandes enemigas de Belén Esteban. Cabe recordar que la enemistad entre ambas se remonta a enero de 2020, cuando protagonizaron un fuerte encontronazo por los pasillos de Mediaset.

Después de que la presentadora dejara caer el nombre de la ganadora de 'GH 16' y 'Supervivientes 2018', actualmente volcada en su carrera como influencer, la 'princesa del pueblo' se pronunció de forma contundente: "Hay cosas en las que no voy a entrar. Ellos (los directores) saben lo que opino. No quiero hablar, porque si hablo de ella sé lo que va a pasar la semana que viene".

"Quiero decir que he sido drogadicta hace 14 años. Soy una mujer nueva y renovada", añadió Belén Esteban entre los aplausos del público. Unas palabras que llamaron la atención de compañeras como Lydia Lozano, que puso en valor la reacción de su compañera: "Es la primera vez que dice la palabra 'drogadicta'. Muy bien, Belén".

Laura Fa afirmó que Sofía Suescun tiene "ganas de que Belén le responda", a juzgar por la última entrevista que concedió en Lecturas: "Le dio unos golpes bajos que no venían a cuento. Esos golpes bajos que son para hacer daño y que no tienen sentido me dejaron un poco desubicada".

En la citada publicación, la exconcursante de realities sacaba pecho por el impresionante chalé en el que vive y lanzaba un dardo: "Con una buena educación y unos buenos hábitos de vida, sin haber caído en la droga, tengo una casa de un millón de euros, pagada. La casa no tiene escaleras, es de una sola planta. Muchas que están en la tele y que me criticaban siguen subiendo escaleras".

Unas declaraciones a las que Esteban también respondió en el programa de ayer: "Vivo en un adosado con escaleras, pero si viviera en una charca es mi problema. Por lo menos, tengo algo, y nadie sabe lo que tengo. Estoy muy feliz por todos los años que llevo trabajados, gracias a dios puedo ir con la cabeza bien alta porque ni he robado ni he matado. Todo lo que tengo es mío y de mi hija".

