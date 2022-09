Rafael Amargo desvela el motivo por el que no pudo participar en ‘Supervivientes’

El bailaor acudió este fin de semana a ‘Ya es verano’ para hablar del complicado momento que atraviesa

El bailaor Rafael Amargo en ’Ya es verano’. / Telecinco

Rafael Amargo acudió el pasado sábado a los estudios de Mediaset para conceder una entrevista a Verónica Dulanto en 'Ya es verano'. El bailaor reapareció en un plató para hablar del complicado momento que atraviesa después de que en 2020 le detuvieran por pertenecer, presuntamente, a una banda criminal organizada.

Dos años después, el artista continúa sin pasaporte y eso le ha impedido atender a sus compromisos laborales fuera de España, según él mismo explicó: "El 80% del trabajo que tengo es en el extranjero". "Cuando me detuvieron se me paró la vida. He solicitado el pasaporte para que pueda ir a trabajar fuera y volver, pero no me lo han dado", lamentó.

En este sentido, Amargo insistió en que no existe riesgo de fuga: "No tengo necesidad ni quiero escaparme". Además, reveló que toda esta situación impidió su participación en la última edición de 'Supervivientes', grabada como de costumbre en los Cayos Cochinos de Honduras.

"En un programa 24/7 como 'Supervivientes' con cámaras... ¿De dónde me voy a escapar en una isla y con una productora que me avala? Y tampoco me lo han dado", comentó el invitado durante su intervención en el espacio.

Rafael Amargo también habló sobre los problemas económicos que atraviesa: "Cuando vendí mi casa me fui a otra de alquiler con opción a compra. Como no he podido trabajar, no he podido hacerle frente a esa compra pero he buscado a otro comprador que ya la va a señalizar. Yo ahora me tengo que ir a otro sitio".

"Ese dinero que he puesto, que es una cantidad muy grande que tenía como imperio, al no comprarla yo lo puedo perder. Es por lo que estoy luchando, por no perderlo porque es una cifra muy grande", concluyó.

Noticias relacionadas