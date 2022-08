Alfonso Arús habla por primera vez de su ruptura con Jorge Salvador, productor de 'El hormiguero'

Ambos mantenían una estrecha relación personal desde que comenzaron a trabajar juntos en la radio, pero todo se rompió cuando separaron sus caminos profesionales

Alfonso Arús. / ATRESMEDIA TELEVISIÓN

Tras haber trabajado juntos en el mítico programa de radio 'Arús con leche', Alfonso Arús y Jorge Salvador formaron uno de los equipos televisivos más exitosos de la televisión a finales de los años 80 y principios de los 90. 'La casa por la ventana', 'Vídeos de primera', 'Força Barça', 'Al ataque' y 'El chou' fueron algunos de los espacios en los que trabajaron juntos, y en los que labraron además una estrecha relación personal.

Sin embargo, todo se rompió cuando Jorge Salvador aceptó una oferta para trabajar con Xavier Sardá en Telecinco en 1997, mientras que Arús se quedó en TV3. Nunca se supo bien qué ocurrió, aunque se dio por sentado que la separación profesional fue la culpable de que la amistad se terminara.

Motivos de la ruptura

Arús ha hablado con Siro López por primera vez sobre los motivos por los que cree que dejaron de hablarse hace 25 años: "Decidimos ir por caminos diferentes porque él tiene una oferta muy buena de Gestmusic para irse a hacer 'Crónicas Marcianas'. Y yo, en cambio, tenía la propuesta de continuar en TV3. Le dije que no fuera tonto y que lo cogiera porque era una propuesta que estaba muy bien. Se fue y quedamos muy bien, sin ningún problema", comienza relatando el presentador de 'Aruser@s'.

"Con el paso de los años, ocurrió algo que siempre me ha preocupado y nunca le he puesto remedio. Que hay gente que tiende a pensar que algunos presentadores utilizan a sus contertulios como si fuera José Luis Moreno con sus muñecos y hay una periodista en mi programa, Mónica Planas, que arremete con cierta asiduidad contra 'El hormiguero'. Y se comenzó a decir que Arús criticaba a Pablo Motos, algo que no es verdad", comenta.

Arús asegura que no quiere buscar culpables pero tiene claro que el origen del conflicto radica en "una falta de información respecto al autor de las críticas". "Al final lo que queda es que estoy enemistado con ellos o al revés y por mi parte eso es completamente absurdo. Yo no he llegado a discutir nunca con Pablo Motos, porque no tengo el gusto de conocerle. Y tampoco he discutido nunca con Jorge Salvador".

Tras reconocer la falta de contacto en más de tres décadas, el comunicador no parece cerrado a un reencuentro con el que fuera su compañero del alma en sus primeros triunfos radiofónicos y televisivos: "Es verdad que hay un distanciamiento, en el sentido de que no nos vemos, pero yo no tengo nada que reprocharle a él y creo que él tampoco tendría por qué hacerlo conmigo. También te digo que por la otra parte pueda haber dudas, porque hay contertulios que se convierten en la voz de su amo. No es mi caso, yo respeto la opinión de todos mis colaboradores".

