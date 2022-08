Cristina Porta responde a los rumores sobre su relación con un futbolista

Cristina Porta se encargó de confirmar la noticia tras varios días de especulaciones.

Cristina Porta podría estar de nuevo enamorada. La periodista deportiva, que se convirtió en una de las absolutas protagonistas de 'Secret Story' el pasado otoño, ha hablado sobre su incipiente relación con Luis Pérez Maqueda, jugador del Valladolid. Este fin de semana en 'Ya es verano', espacio en el que trabaja actualmente, ella misma se encargó de confirmar la noticia tras varios días de especulaciones.

De hecho, a Porta no le quedó más remedio que hacerlo después de que Jorge Moreno, redactor del espacio, anunciara que la protagonista de dicha información estaba sentada en plató. "¿Te estás dando por aludida?", le preguntó a la colaboradora, que no pudo ocultar una sonrisa nerviosa: "Pues hombre, de tonta tengo poco. Me estoy dando por aludida y a lo mejor no soy yo".

"Sabemos que estás conociendo a Luis Pérez Maqueda, jugador del Valladolid", reveló finalmente el periodista mientras en pantalla aparecían fotografías de la nueva ilusión de Porta, que hace unos meses rompió su relación con el italiano Luca Onestini, a quien conoció en la 'casa de los secretos'.

El programa hizo un exhaustivo repaso por la vida del futbolista, llegando a afirmar que cobra 933 euros al día. "No creo, pero no se lo he preguntado", se limitó a decir Porta, que también negó que el joven jugara únicamente dos partidos la pasada temporada: "Jugó muchos más".

"Es una persona muy especial en mi vida, no voy a confirmar nada ni a poner etiquetas, pero tengo que decir que estoy súper feliz y muy ilusionada", confesó la comunicadora, que ha encontrado la felicidad tras atravesar una mala época: "Llevaba tiempo estando muy triste. La vida es para vivirla y nos estamos conociendo".

