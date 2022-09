‘En Jake’ de EITB arremete contra Hermann Tertsch: “Es un miserable”

1 Se lee en minutos Franc Recio



'En Jake' ha querido dedicar unas palabras de indignación a Hermann Tertsch. A raíz de un mensaje del político sobre Patxi López, el presentador Xabier Lapitz se ha visto obligado a mencionar la polémica en el formato de EITB. El periodista ha criticado firmemente su actitud e intenciones ante los espectadores.

Esta misma semana, el del partido liderado por Santiago Abascal publicó un polémico tweet que se ganó mayoritariamente críticas: "Patxi López de camino a la fiesta con Otegui". Junto a sus palabras añadió la foto del féretro de Isaías Carrasco, miembro del PSOE del País Vasco.

Xabier Lapitz sobre Hermann Tertsch,

hijo del periodista austriaco de ideología nacionalsocialista Ekkehard Tertsch —quien fue colaborador de Josef Hans Lazar, jefe de prensa del régimen nazi en Madrid : "es un miserable".



Rocío Carrasco, hija del político asesinado, respondió con firmeza ante la publicación contundentemente: "Eres un sinvergüenza. Quita la imagen", le expresó. Tertsch eliminó la fotografía, pero lanzó una indirecta política: "Quito la imagen del asesianto de los socios del PSOE”, contestó él.

Xabier Lapitz no esquivó reaccionar en su programa contra el hijo del periodista austriaco de ideología nacionalsocialista Ekkehard Tertsch, colaborador del régimen nazi: "No es que sea bruto, es que tiene muy mal gusto. Eres un miserable. Me lo encontré invitado en una mesa por La Paz y apuntaba maneras de nazi, de algo le viene", soltó.

