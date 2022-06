'Masterchef 10' expulsa a uno de los aspirantes más queridos por sus compañeros

1 Se lee en minutos Sergio López Martín



Yannick puso punto y final a su participación en la décima edición de 'Masterchef'. El aspirante belga se convirtió este lunes en el nuevo expulsado del talent culinario de TVE después de que replicase un pollo de bresse en vejiga que estaba demasiado pasado de cocción. "Todos los elementos están sin encajar. O me das el manual de instrucciones o estoy perdido. Además, el pollo no sabe a casi nada", valoró Pepe Rodríguez tras probar su plato.

"Quedamos muy poquitos y es lógico que un día malo te puede costar que sigas en el concurso, pero no pasa nada", digo Yannick después de que Verónica se salvase por los pelos tras no utilizar el pin de la inmunidad que aún conserva.

"No he ganado 'Masterchef' pero he ganado muchísimas cosas. Un montón de conocimiento, experiencias, saber que no todo sale bien y que no pasa nada... Como persona nunca dejas de aprender. La cocina es muy bonita y me gustaría dedicarme a ella en algún momento", afirmó el aspirante belga en su despedida.

"Siempre intento ser positivo porque al final aunque es triste no gano nada por estar aquí llorando por no llegar a la final. Prefiero quedarme con lo positivo que centrarme en lo que no pudo ser" @yannickmchef10 #MasterChef10 pic.twitter.com/addCmT3dQ6 — MasterChef (@MasterChef_es) 13 de junio de 2022

