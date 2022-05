Dani Mateo en 'El Intermedio': "Desde que no está Wyoming todo el mundo quiere venir"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Esta semana Dani Mateo se está haciendo cargo de 'El Intermedio' debido a la inesperada baja de El Gran Wyoming. El pasado martes el presentador de 'Zapeando' daba la sorpresa a los espectadores y contaba el motivo de la ausencia del conductor titular: "Lo cierto es que ha tenido un pequeño problemilla de salud. Nada grave. Tranquilos sus fans y sus haters. Por obligación tiene que descansar. O bueno, eso sería si alguna vez se hubiera cansado”,

Finalmente Mateo ha tenido que tomar las riendas del espacio de laSexta durante toda la semana: "Wyoming todavía no está del todo bien, pero ya es jueves. Seguro que la semana que viene lo tenemos en el plató", comentó ayer.

Como es habitual en el programa, la baja de Wyoming se ha abordado con mucho humor y sarcasmos: "Tengo que decir que desde que él no está en este programa, todo el mundo quiere venir. Nos están llamando de todos lados", dijo Mateo, que se congratuló de recibir a una invitada.

"Por ejemplo, en el programa de hoy tendremos a Amaia Romero cantando en directo. Y pensar que la última actuación que hicimos así fue de Wyoming...", aseguró Mateo. "Este programa está subiendo como la espuma", ironizó el cómico.

Durante la entrevista con Amaia, la cantante admitió que conoció en persona a uno de sus ídolos, Marisol: "No lo iba a decir nunca, pero me lo preguntaron una vez en una entrevista, lo dije sin querer, y ya me lo están preguntando siempre", admitió la invitada.

Noticias relacionadas