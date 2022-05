Antonio Resines, sobre su coma por coronavirus: “Fue un verdadero horror”

Antonio Resines

1 Se lee en minutos Franc Recio Martínez



Antonio Resines quiso compartir con sus seguidores cómo fue su largo ingreso tras enfermar de coronavirus y estar en coma durante varios meses. El cántabro acudió al programa presentado por Toñi Moreno en Telecinco y quiso detallar lo peor de su paso por el hospital madrileño en el que mantuvo en alerta a sus admiradores hasta que se pudo recuperar.

El intérprete y colaborador de ‘El Hormiguero’ se sinceró sobre algunos episodios muy complicados que sufrió desde que lo trasladaron al centro médico: "Había objetos que no sabía cómo se llamaban, sabía lo que eran pero era incapaz de decirlo, un horror, ha sido un verdadero horror”. El actor también compartió alguno de los sueños que llegó a tener durante el ingreso: "En mi habitación estaban Hitler, Mussolini y Franco, yo les llamaba Adolfo, Benito y Paco", explicó mientras él mismo se sorprendía de haber tenido estas alucinaciones.

El invitado también quiso hablar del gran cariño y aprecio que recibió durante tantos días de lucha y mandó un agradecimiento a los que no le dejaron de cuidar: "Me ha sorprendido el amor que he recibido de tantísima gente, pero mi mujer y mi hijo han sido mis grandes ayudas", confesó en el formato

