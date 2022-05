Ucrania gana el concurso y Chanel logra el tercer puesto para España

La cantante portuguesa Maro presenta 'Saudade saudade' inspirada en el fallecimiento de su abuelo. Una canción lenta en la que un coro colocado en círculo en el escenario acompaña a la cantante.

Saudade - the Portuguese word that has no translation. 🇵🇹 And we can't translate how amazing this performance is. 🥺 #Eurovision pic.twitter.com/rJsdcbjuvb