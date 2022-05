Orden de actuaciones de la final de Eurovisión 2022: Chanel representará a España en el puesto 10

2 Se lee en minutos Sergio López Martín



Chanel ya sabe en qué puesto actuarán en la gran final de Eurovisión 2022. Después de terminar la segunda semifinal y conocer quiénes serán sus 24 rivales, la representante de España en el festival celebrado en Turín (Italia) actuará en el puesto número 10 en la decisiva gala del sábado.

La artista actuará con 'Slo mo' después de que lo haga la candidatura italiana encabezada por Mahmood y Blanco y su canción 'Brividi' y antes de la actuación de Países Bajos realizada por S10 con el tema 'De Diepte', en los puestos 9 y 11 respectivamente, a tan solo unas posiciones del ecuador de la gala.

No es la primera vez que España actúa en la posición 10 en su historia en el Festival de Eurovisión 2022. Marcos Llunas y Son de Sol feat. El Pollo también actuaron en la posición 10 durante sus participaciones en las ediciones de Dublín 1997 y Kiev 2005 con 'Sin rencor' y 'Brujería'. Además, se da la casualidad que el último ganador que actuó en dicho puesto fue Måns Zelmerlöw con 'Heroes', también una canción up-tempo como 'Slo mo'.

Como ocurre desde el año 2013, el orden de actuación es elegido por los productores ejecutivos de la cadena pública italiana (RAI) y la UER, partiendo del resultados de los diferentes sorteos de las mitad que se realizan en las ruedas de prensa con los miembros del Big5 y los clasificados de ambas semifinales.

Ucrania actuará en la posición 12, Suecia en la 20 y Reino Unido en el 22

En este orden de actuación, Suecia y Reino Unido, grandes favoritas para llevarse el micrófono de cristal en esta edición, solo estarán separadas por cuatro posiciones en la segunda mitad de la gran final, ya que Cornelia actuará en la posición 20 y Sam Ryder en la posición 22. En cambio, Kalush Orchestra, defenderán las candidaturas de Ucrania, en el puesto 12 de una final que abrirá We are Domi (República Checa) con 'Lights Off' y cerrará Stefan (Estonia) con 'Hope'.

Orden de actuaciones de la gran final de Eurovisión 2022

República Checa: We Are Domi – 'Lights Off' Rumanía: WRS – 'Llámame' Portugal: MARO – 'Saudade, Saudade' Finlandia: The Rasmus – 'Jezebel' Suiza: Marius Bear – 'Boys Do Cry' Francia: Alvan & Ahez – 'Fulenn' Noruega: Subwoolfer – 'Give That Wolf A Banana' Armenia: Rosa Linn – 'Snap' Italia: Mahmood & Blanco – 'Brividi' España: Chanel – 'SloMo' Países Bajos: S10 – 'De Diepte' Ucrania: Kalush Orchestra – 'Stefania' Alemania: Malik Harris – 'Rockstars' Lituania: Monika Liu – 'Sentimentai' Azerbaiyán: Nadir Rustamli – 'Fade To Black' Bélgica: Jérémie Makiese – 'Miss You' Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – 'Die Together' Islandia: Systur – 'Með Hækkandi Sól' Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – 'Trenulețul' Suecia: Cornelia Jakobs – 'Hold Me Closer' Australia: Sheldon Riley – 'Not The Same' Reino Unido: Sam Ryder – 'SPACE MAN' Polonia: Ochman – 'River' Serbia: Konstrakta – 'In Corpore Sano' Estonia: Stefan – 'Hope'

