Las ciudades españolas que se postulan para acoger Eurovisión 2023 si gana Chanel

A poco más de 24 horas para que se celebre la gran final de Eurovisión 2022, la expectación es máxima por la posible victoria de Chanel. La candidatura de la representante española está despertando pasiones y se mantiene en la quinta posición de las apuestas de pago, motivo por el que muchos ya se imaginan a la artista levantando el Micrófono de Cristal. Además, teniendo en cuenta las probabilidades de ganar, varias ciudades españolas ya han mostrado su interés en albergar el festival del próximo año.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, escribió hace unos días en su cuenta de Twitter que propondrá "formalmente" que la ciudad sea la sede del evento musical en caso de que Chanel se proclame vencedora. "Es una cuestión de voluntad, no monetary", apuntó haciendo referencia a la letra de 'Slomo'.

Eurofans! Dissabte pel matí, platja; al migdia, paelleta; per la nit, #Eurovision 🎶

Què vos sembla el pla per a 2023?



🎙 Si Chanel guanya proposaré formalment #València perquè siga la ciutat que aculla la pròxima edició.



És una qüestió de voluntat, no monetary😏#EuroValència pic.twitter.com/6nQ0DQcLnO