La serie sobre los Targaryen muestra su tráiler

La serie 'La Casa del Dragón', precuela de 'Juego de Tronos', presentó este jueves su primer tráiler como aperitivo de su esperado estreno, a través de la plataforma HBO Max, el 20 de agosto. Las imágenes muestran el universo en el que se basó la serie original, pero 200 años antes de su trama, cuando gobernaba la dinastía Targaryen. Si bien aparecen los míticos dragones y los escenarios fantásticos, el avance de apenas 2 minutos de duración se centra en la heredera de Targaryen, la Princesa Rhaenyra, que recibe una advertencia que reza: "Los hombres preferirían incendiar el reino antes que ver a una mujer ascender al Trono de Hierro".

History does not remember blood. It remembers names.



August 21. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/LBT5xkOMEz