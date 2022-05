Chanel: así se convirtió en representante de España en Eurovisión 2022

3 Se lee en minutos D.S.



El camino de Chanel hasta lograr representar a España en Eurovisión no ha sido fácil. Las críticas empezaron con su actuación en el Benidorm Fest, pero después tuvo que soportar comentarios de odio en las redes sociales, un escrutinio hasta el extremo de la letra de 'SloMo' e incluso la catalana ha tenido que ver cómo su victoria se debatía en el Congreso de los Diputados.

El polémico sistema de votación decidido por RTVE hizo que la candidatura de Chanel fuese la ganadora con 96 puntos frente a los 91 de Roberta Bandini y 90 de las Tanxugueiras. Muchos tuiteros no dudaron en hablar de tongo y el hashtag #jurado fue trending topic durante la gala final del Benidorm Fest. Las Tanxugueiras, el trío compuesto por Aída Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro, eran las favoritas del público y ganadoras del televoto y el voto demoscópico.

Muchos internautas denunciaron en Twitter que el sistema de votación no les funcionó después de mandar mensajes con sus favoritos para ganar Benidorm Fest. Varios usuarios compartieron capturas de pantalla en la que su votación no había sido registrada pese a que había sido enviada a la hora adecuada. "¿Por qué no cuentan mis votos? he votado a las 23:36, a las 23:45 cerramos líneas, no hay respuesta, ¿Hay alguien ahí? ¿Me vas a cobrar igualmente verdad?". "Yo sigo esperando a que se contabilicen mis votos", exponían varios usuarios.

También Rigoberta Bandini contaba con el favor del público. Pero, pese a todo, quien finalmente se alzó con el premio fue Chanel. La victoria de la cantante fue una de las mayores sorpresas de la gala pese a su potente actuación. Protagonizada por el baile, el cante y las acrobacias, la interpretación de Chanel llamó la atención de todos a pesar de que había pasado desapercibida durante los primeros días del festival.

Tan grande fue la polémica que la propia RTVE tuvo que anunciar que cambiaría las bases del Benidorm Fest para futuras citas. El público se quejó por su falta de peso en el proceso de votación, que se dividía de la siguiente manera: 25% la votación demoscópica, 25% el televoto y 50% el jurado.

La propia Rigoberta Bandini habló sobre la polémica: "No hay nada más satisfactorio para una artista que ver cómo su música entra en los corazoncitos de la gente para quedarse siempre en ellos. Creo fervientemente en que todas las cosas ocurren por algo, así que nuestro destino no debía ser Turín, por mucho que nos apeteciera estar comiendo rigatoni dos semanas seguidas y que Europa entera coreara nuestro lolololó. Nuestra victoria ha sido que hayáis convertido esto en un himno eterno".

Pero por si no fuera poco todo lo acontecido en las redes sociales, el partido gallego BNG pidió al Congreso de los Diputados la comparecencia del presidente de CRTVE (organizadora de la gala) para que diera explicaciones sobre los criterios que se siguieron para escoger al jurado profesional (que le dio la máxima puntuación a Chanel).

Neste luns @obloque rexistraremos solicitude de comparecencia do Presidente da CRTVE no Congreso para que explique os criterios utilizados para a elección do xurado do #BenidormFest , do sistema de votacións e as dificultades que encontraron moitas persoas para poder votar. — Néstor Rego (@NestorRego) 30 de enero de 2022

Finalmente y tras todo este revuelo, Chanel acudirá el 14 de mayo para sorprender no solo a los eurofans, sino a todo el público con su tema 'SloMo'. ¿Sus puntos fuertes? El ritmo de reguetón, las acrobacias y el baile.

