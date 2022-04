El trauma infantil de una comensal de 'First Dates': "Me dan pánico"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Los trauma infantiles también pueden estar muy presentes en las visitas de algunos comensales de 'First Dates'. Este es el caso de Saray, una auxiliar de enfermería alavesa de 31 años, que llegó presentándose como una persona vegetariana, feminista y que le gusta mucho la música: "Toco muchos instrumentos, pero ninguno bien. El ukelele, el violonchelo, el piano... también hablo cinco idiomas".

Instantes después, Saray supo que iba a conocer a Laura, una estudiante de ingeniería barcelonesa de 27 años, que compartió con ella su gran pasión por la música: "Toco la guitarra, el ukelele, el piano, estoy aprendiendo a tocar los bongos y formo parte de un grupo de batucada".

Una vez sentadas en la mesa que el restaurante les reservo, lo cierto es que ambos aprovecharon la velada para conocerse un poco más y mejor. De hecho, en el tramo final de esta, Saray se llevó una sorpresa algo desagradable después de ver a su gran fobia en el fotomatón del local: "¿Por qué globos?".

"Tengo una fobia terrible con ellos desde pequeña, me dan pánico", aseguró la chica alavesa, antes de que las camareras Zapata le pidiesen que xplotasen uno de ellos, algo que tuvo que hacer Laura por ella: "Que mal lo he pasado".

En los últimos minutos del encuentro, parece que sus puntos en común y la buena sintonía que tuvieron en la cena fueron determinantes en 'La decisión final', ya que los dos decidieron una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "Me he reído un montón, me ha caído muy bien, es maja y mona", aseguró Saray de Laura.

Noticias relacionadas