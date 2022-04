La crítica de Monegal: TV-3 ilusionada, cree que los espiados se hermanan

1 Se lee en minutos Ferran Monegal



No han dado gran relevancia en los informativos del telehipódromo estatal al tema del presunto espionaje a líderes independentistas catalanes -además de otros muchos líderes del mundo mundial- a través de un programa informático israelí sobre la telefonía móvil llamado ‘Pegasus’ que ‘en teoría’ solo se vende a gobiernos y organismos oficiales. Este pasado lunes, día 18, en sus informativos de las 21 horas, ni Telecinco ni La Sexta, dijeron nada. En ‘A-3 Noticias’ le dedicaron apenas 20 segundos. Ni siquiera el ‘Telediario’ (TVE-1) se refirió al asunto: pasaron el tema al ‘Informatiu’ regional de TVE-Catalunya, donde lo tocaron de pasada, 27 segundos escasos.

Este martes día 19 el telehipódromo le ha dedicado al asunto una ligera atención, pinceladas breves, en tramos residuales de los noticiarios, en donde cabe destacar lo que advertían en el ‘Telediario’ de las 15 horas de TVE-1: «Moncloa no confirma si los servicios de inteligencia españoles tienen este programa». O sea que, bien leído el mensaje, en TVE deslizaban la duda de si esta herramienta de espionaje podría estar en manos de cualquier corporación o empresa, dado que el ingenio vale 100.000 euros, calderilla para cualquier magnate.

En contraste con esta atonía televisiva, en TV-3 han desplegado en sus ‘Telenotícies’ un operativo dotado de amplio minutaje. Es natural. Si el ‘Catalangate’ no lo mueve TV-3 no vamos a esperar que lo mueva la tele de Castilla-La Mancha. Hay dos factores añadidos, además, que les subyugan mucho. Primero seguir dando visibilidad a Puigdemont, resaltándolo como apertura del ‘TN migdía’ con su ‘speech’ contra el Gobierno español ("No podemos confiar en un Gobierno que forma parte de esta trama criminal"). Y en segundo lugar el énfasis con que han celebrado lo que en el ‘TN’ rotulaban: "L’Independentisme tanca files", seguido de un vibrante: "¡L’Independentisme català s’ha unit!". ¡Ah! Qué hermosa ilusión: el victimismo nos hermana. Es verdad que Puigdemont y Junqueras han aparecido juntos en la rueda de prensa de Bruselas. No obstante era bien distinto su mensaje. Uno clamaba por la ruptura con España, y el otro advertía que la bandera de la negociación no es renunciable.

Pero pelillos a la mar. Que la realidad no nos estropee un vibrante y entusiástico titular.

