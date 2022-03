Paco Marhuenda: "A Cáritas la controla la izquierda, la controla Podemos"

El director de La Razón, Paco Marhuenda.

1 Se lee en minutos Alejandro Bermúdez



En 'laSexta Noche' son habituales los debates en los que defensoras de la izquierda y la derecha política se enzarzan entre ellos y tratan de defender sus posturas com mejor consideran oportuno, a veces con argumentos cogidos con pinzas.

Y en el programa del sábado 19 de marzo, esta argumentación vino de la mano de Paco Marhuenda, director de 'La Razón'. El programa estaba hablando de la huelga de los transportistas, un acto que se ha comentado que está promovido por la derecha mediática.

Marhuenda empezó defendiendo esta postura y negando que eso fuera cierto. Aseguró que en una situación donde "los precios suben y hay desabastecimiento, es cuando se produce la caída de los gobiernos". A raíz de esto, aseguró que la izquierda "se pone muy nerviosa porque se le acaba el chollo de tener un gobierno de amigos".

Sin embargo, el periodista fue más allá, lanzando acusaciones sin ningún tipo de fundamento: "Había desahucios y llegó la izquierda y ya no hay desahucios. No, lo que pasa es que la izquierda mediática marca la agenda de este país. Hay pobreza. Claro, porque Cáritas, que la controla la izquierda, dice que hay. Y más con este Papa. Lo que no queréis es que haya un economía que vaya bien, controlado por el centro derecha".

